Россияне запасаются наличными в «условиях повышенной неопределенности»

Лидия Мартынова

В России в марте зарегистрирован избыток ликвидности банковского сектора, который сократился на 1,5 трлн до 2,3 трлн руб. Как пишут «Ведомости», это произошло, в том числе, из-за роста спроса населения на наличные деньги.

За март наличные в обращении выросли на 700 млрд руб. (с учетом средств в кассах и банкоматах) — это почти половина всего сокращения ликвидности в секторе. Такой высокий спрос на наличные связан с «условиями повышенной неопределенности», объясняет ЦБ.

Значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие от граждан накопления запасов наличности для расчетов в период изоляции, указывает регулятор.

По данным ЦБ, с 15 по 25 марта отток средств физических лиц из банков составлял до 2%, или более 600 млрд руб. (на 1 марта россияне держали на счетах и вкладах в банках 30,8 трлн руб.). Уже в конце марта ситуация с оттоком вкладов стабилизировалась.

После стабилизации ситуации эти средства будут постепенно возвращаться в банки в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на счета в банки, рассчитывает ЦБ.