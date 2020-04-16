Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские футболисты вспомнили о драке на Евро-2016

Российские футболисты вспомнили о драке на Евро-2016

Футболисты сборной России в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказали о драке, произошедшей на чемпионате Европы 2016 года.

Драка завязалась между Романом Широковым и Денисом Глушаковым. Причиной стало обсуждение игроками противостояния "Спартака" и ЦСКА.

"Рома тогда перешел из "Спартака" в ЦСКА. Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел - теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я попал в другого", - вспомнил Глушаков.

При этом в результате потасовки пострадал даже не участвующий в ней хавбек Павел Мамаев. "Человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что, когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Тут было смешно. Я шел с подстраховкой и Глушака чуть не задушил, бедолагу", - рассказал форвард Артем Дзюба.

Напомним, на Евро-2016 сборная России не сумела преодолеть групповой этап, выступая в нем против Англии, Словакии и Уэльса. После ничьей с англичанами россияне потерпели два поражения.

Накануне телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских футболистов, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге. Первое место авторы отдали Андрею Канчельскису.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Инстасамка: «Марьяна Ро – шлюха!»
Инстасамка: «Марьяна Ро – шлюха!»
Жертва домашнего насилия пробилась в телеэфир и пожаловалась на преследование
Жертва домашнего насилия пробилась в телеэфир и пожаловалась на
"Дочка" Роскосмоса начала производство аппаратов ИВЛ
"Дочка" Роскосмоса начала производство аппаратов ИВЛ
Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии
Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии
Ген AHL15 превращает однолетние растения в многолетние
Ген AHL15 превращает однолетние растения в многолетние
ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35
ВМС США пожаловались на «безответственный» маневр российского Су-35
Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы для врачей
Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы
Россия резко ускорила скупку госдолга США
Россия резко ускорила скупку госдолга США
Кинокритик Кудрявцев объяснил, почему люди любят фильм «Титаник»
Кинокритик Кудрявцев объяснил, почему люди любят фильм «Титаник»
Российские футболисты вспомнили о драке на Евро-2016
Российские футболисты вспомнили о драке на Евро-2016
Семейный гороскоп: как Знаки Зодиака справляются с детьми
Семейный гороскоп: как Знаки Зодиака справляются с детьми
Бэнкси создал новое граффити у себя дома
Бэнкси создал новое граффити у себя дома

Топ на сегодня

До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал
Азербайджан вывел инженерные войска на учения — видео
Азербайджан вывел инженерные войска на учения — видео
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать

Еще по теме

Денис Глушаков : «Широков проспорил мне 25 тысяч долларов. И до сих пор не отдал»
РФС отправил в УЕФА заявку сборной РФ по футболу на ЧЕ-2016
Форвард Дергачев дебютирует в составе ХК "Спартак" в матче чемпионата КХЛ с ЦСКА
УЕФА разрешил сборной России играть с траурными повязками