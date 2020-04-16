Российские футболисты вспомнили о драке на Евро-2016

Вадим Карасев

Футболисты сборной России в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказали о драке, произошедшей на чемпионате Европы 2016 года.

Драка завязалась между Романом Широковым и Денисом Глушаковым. Причиной стало обсуждение игроками противостояния "Спартака" и ЦСКА.

"Рома тогда перешел из "Спартака" в ЦСКА. Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел - теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я попал в другого", - вспомнил Глушаков.

При этом в результате потасовки пострадал даже не участвующий в ней хавбек Павел Мамаев. "Человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что, когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Тут было смешно. Я шел с подстраховкой и Глушака чуть не задушил, бедолагу", - рассказал форвард Артем Дзюба.

Напомним, на Евро-2016 сборная России не сумела преодолеть групповой этап, выступая в нем против Англии, Словакии и Уэльса. После ничьей с англичанами россияне потерпели два поражения.

Накануне телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских футболистов, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге. Первое место авторы отдали Андрею Канчельскису.