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Российские власти увидели риск потерять триллион рублей от налогов и нефти

Российские власти увидели риск потерять триллион рублей от налогов и нефтиАнтон СилуановФото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский Минфин увидел риск недополучения налогов и нефтегазовых доходов в размере более триллиона рублей. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Будем компенсировать это за счет других источников», — объявил министр, не уточняя, о каких источниках идет речь. Силуанов также указал, что пандемия коронавируса негативно сказывается на уровне экономической активности практически во всех секторах экономики.

Ранее сообщалось, что на поддержку экономики в стране направят два триллиона рублей. Работа по дополнительным мерам поддержки при этом будет продолжаться. По оценкам экономистов, общий ущерб от пандемии для России может составить почти 18 триллионов рублей. Предполагается, что больше всех от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства.

В среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет мер спасения экономики. Он включает в себя выделение дополнительных средств регионам и поддержку авиационной отрасли. Кроме того, глава государства пообещал, что бизнес получит деньги на выплату зарплат. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника. Планируется, что деньги начнут поступать с 18 мая.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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