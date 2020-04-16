Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Вадим Карасев

Виктор Томенко Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Власти Алтайского края отказались самостоятельно помогать пострадавшему из-за коронавируса бизнесу, потому что на это у региона пока нет денег. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко, сообщает «Интерфакс».

При этом он сравнил предпринимателей с незваным гостем. «Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — сказал Томенко.

Годовой бюджет края составляет 112 миллиардов рублей, половина этих денег поступает от федерального правительства в виде дотаций, субсидий и субвенций. По словам губернатора, у региона не хватает даже половины суммы для реализации уже запланированных кабмином мер, «а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя».

15 апреля президент Владимир Путин озвучил несколько предложений для нового антикризисного плана по поддержке экономики, среди которых упомянул безвозмездное предоставление малому и среднему бизнесу средств для выплаты зарплат сотрудникам.