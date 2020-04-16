Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогатьВиктор Томенко Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Власти Алтайского края отказались самостоятельно помогать пострадавшему из-за коронавируса бизнесу, потому что на это у региона пока нет денег. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко, сообщает «Интерфакс».

При этом он сравнил предпринимателей с незваным гостем. «Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — сказал Томенко.

Годовой бюджет края составляет 112 миллиардов рублей, половина этих денег поступает от федерального правительства в виде дотаций, субсидий и субвенций. По словам губернатора, у региона не хватает даже половины суммы для реализации уже запланированных кабмином мер, «а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя».

15 апреля президент Владимир Путин озвучил несколько предложений для нового антикризисного плана по поддержке экономики, среди которых упомянул безвозмездное предоставление малому и среднему бизнесу средств для выплаты зарплат сотрудникам.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России на 3 года
Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России на 3 года
В Саудовской Аравии застрелили протестующего против проекта наследного принца
В Саудовской Аравии застрелили протестующего против проекта
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Череп древнего буйвола из Подмосковья обнаружен в двух тысячах километров от основного ареала
Череп древнего буйвола из Подмосковья обнаружен в двух тысячах
Шувалов вошел в правкомиссию по повышению устойчивости развития экономики
Шувалов вошел в правкомиссию по повышению устойчивости развития
Девушка бросила семью из-за секретной беременности матери и нашла поддержку
Девушка бросила семью из-за секретной беременности матери и нашла
Вышедший на свободу экс-мэр Махачкалы — снова под судом
Вышедший на свободу экс-мэр Махачкалы — снова под судом
Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать
Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался
На премию Немцова выдвинута разжигательница беспорядков в Магасе
На премию Немцова выдвинута разжигательница беспорядков в Магасе
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 1,5 тысячи человек
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 1,5 тысячи
Российское военное училище охватил коронавирус
Российское военное училище охватил коронавирус
Александр Петров отчитал Ксению Собчак за критику российского сериала
Александр Петров отчитал Ксению Собчак за критику российского сериала

Топ на сегодня

Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Еще по теме

Избранный губернатор Алтайского края вступит в должность в понедельник
Томенко победил на выборах главы Алтайского края
Глава Алтая рассказал Путину о проблемах с кадрами и инфраструктурой в регионе
Врио губернатора Алтайского края встретился с Дмитрием Медведевым