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Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусомАлександр ЭдигерКадр: TVFaberlic / YouTube

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией. Его слова в четверг, 16 апреля, приводит «Общественная служба новостей».

«Это никакая не пневмония... Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», — заявил врач.

Как пояснил Эдигер, пневмонию вызывает микробный или микробно-вирусный возбудитель. При этом процесс воспаления достаточно ограничен по времени и редко приводит к летальному исходу.

В то же время у инфицированных коронавирусом наблюдается общее поражение стенок сосудов и клеток крови, и легкие не являются «мишенью номер один». «Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте», — уточнил патологоанатом.

Он также напомнил о выводах исследователей из Китая, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370). Таким образом общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 27 938. Скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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