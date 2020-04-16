Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российское военное училище охватил коронавирус

Российское военное училище охватил коронавирусФото: Wikipedia

Серьезный очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ) в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Ее цитирует ТАСС в четверг, 16 апреля.

«Вся эта тема разворачивается и проверяется», — сказала она, не уточнив число заразившихся.

За последние сутки в Тюменской области новый коронавирус подтвердился у 27 человек. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев заражения. Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 27 тысяч, вирусом охвачены 84 региона.

14 апреля в Минобороны заявили, что эпидемиологическая обстановка в российских вооруженных силах остается стабильной.

Между тем, по данным газеты «Коммерсантъ», в российской армии официально подтверждены три случая заболевания COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением специалистов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России на 3 года
Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России на 3 года
В Саудовской Аравии застрелили протестующего против проекта наследного принца
В Саудовской Аравии застрелили протестующего против проекта
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Череп древнего буйвола из Подмосковья обнаружен в двух тысячах километров от основного ареала
Череп древнего буйвола из Подмосковья обнаружен в двух тысячах
Шувалов вошел в правкомиссию по повышению устойчивости развития экономики
Шувалов вошел в правкомиссию по повышению устойчивости развития
Девушка бросила семью из-за секретной беременности матери и нашла поддержку
Девушка бросила семью из-за секретной беременности матери и нашла
Вышедший на свободу экс-мэр Махачкалы — снова под судом
Вышедший на свободу экс-мэр Махачкалы — снова под судом
Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать
Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался
На премию Немцова выдвинута разжигательница беспорядков в Магасе
На премию Немцова выдвинута разжигательница беспорядков в Магасе
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 1,5 тысячи человек
Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 1,5 тысячи
Российское военное училище охватил коронавирус
Российское военное училище охватил коронавирус
Александр Петров отчитал Ксению Собчак за критику российского сериала
Александр Петров отчитал Ксению Собчак за критику российского сериала

Топ на сегодня

Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Еще по теме

В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 1200
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 63
Смертность от Covid-19 в постсоветских странах в 5 раз ниже, чем по миру
В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 130