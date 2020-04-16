Саудовская Аравия влезла в долги из-за нефтяного кризиса

Вадим Карасев

Фото: Ali Jarekji / Reuters

Саудовская Аравия влезла в долги из-за нефтяного кризиса, вызванного снижением спроса и цен на сырье в мире. Об этом пишет Bloomberg.

Королевство выпустило евробонды, номинированные в долларах, со сроком погашения через 5,5 года, 10,5 года и 40 лет. Ранее на аналогичные меры пошли ОАЭ и Катар, которые таким образом смогли привлечь 17 миллиардов долларов. До этого с помощью облигаций пять миллиардов долларов привлек Израиль.

Экономика Саудовской Аравии столкнулась с серьезными проблемами в 2020 году из-за пандемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке, объявленной после развала сделки ОПЕК+. Ситуация на рынке спровоцировала обвал цен на сырье в два раза. Новое соглашение ОПЕК+, которое картель и производители, не входящие в него, заключили 12 апреля, не привело к росту цен. Причинами стали низкий спрос и опасения, что в мире не хватит места для хранения невостребованной нефти.

По состоянию на 15 апреля, стоимость Brent опустилась на Лондонской бирже ICE до 28,5 доллара за баррель. При этом бюджет королевства балансируется при цене на нефть выше 80 долларов. Драматическое падение стоимости сырья приведет к резкому росту бюджетного дефицита в стране, пишет агентство. По оценке аналитиков Moody’s, по итогам 2020 года он может достигнуть 10 процентов ВВП Саудовской Аравии.