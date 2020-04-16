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Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с ней

Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с ней
. Селена Гомес подала иск к создателям игры для мобильных телефонов на сумму в 10 миллионов долларов, поскольку считает, что один из персонажей похож на нее, сообщает Variety.

Игра под названием “Clothes Forever — Styling Game” (доступна в App Store) позволяет пользователям “ходить по магазинам” и примерять наряды вместе со звездами.

“У вас есть возможность взаимодействовать с самыми красивыми моделями и знаменитостями, такими как Кардашьян, Джиджи Хадид, Бейонсе и не только. Они будут спрашивать у ВАС совета, что надеть", — говорится в рекламных материалах новой игры.


Гомес заявляет, что одна из героинь срисована с нее, хотя певица и актриса не давала на это официального разрешения.


Фактически иск составлен к продавцу – китайской компании Guangzhou Feidong Software Technology Co, а также к правообладателю – британской MutantBox Interactive Limited.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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