Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с ней

Лидия Мартынова

. Селена Гомес подала иск к создателям игры для мобильных телефонов на сумму в 10 миллионов долларов, поскольку считает, что один из персонажей похож на нее, сообщает Variety.

Игра под названием “Clothes Forever — Styling Game” (доступна в App Store) позволяет пользователям “ходить по магазинам” и примерять наряды вместе со звездами.

“У вас есть возможность взаимодействовать с самыми красивыми моделями и знаменитостями, такими как Кардашьян, Джиджи Хадид, Бейонсе и не только. Они будут спрашивать у ВАС совета, что надеть", — говорится в рекламных материалах новой игры.

Гомес заявляет, что одна из героинь срисована с нее, хотя певица и актриса не давала на это официального разрешения.

Фактически иск составлен к продавцу – китайской компании Guangzhou Feidong Software Technology Co, а также к правообладателю – британской MutantBox Interactive Limited.