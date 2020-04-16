Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с ней
Игра под названием “Clothes Forever — Styling Game” (доступна в App Store) позволяет пользователям “ходить по магазинам” и примерять наряды вместе со звездами.
“У вас есть возможность взаимодействовать с самыми красивыми моделями и знаменитостями, такими как Кардашьян, Джиджи Хадид, Бейонсе и не только. Они будут спрашивать у ВАС совета, что надеть", — говорится в рекламных материалах новой игры.
Гомес заявляет, что одна из героинь срисована с нее, хотя певица и актриса не давала на это официального разрешения.
Фактически иск составлен к продавцу – китайской компании Guangzhou Feidong Software Technology Co, а также к правообладателю – британской MutantBox Interactive Limited.