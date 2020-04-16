Семейный гороскоп: как Знаки Зодиака справляются с детьми

Вадим Карасев

Рождение потомства — счастливая новость, однако не каждому дан дар по воспитанию. Шуточный гороскоп поможет понять, кто из Знаков Зодиака отлично подходит на роль родителей, а кому стоит пересмотреть некоторые моменты воспитания подрастающего поколения.

Несмотря на различия, связанные с принадлежностью к созвездиям, все без исключения родители мечтают о взаимопонимании и счастливой семье, а значит, стремятся к новым знаниям и советам по воспитанию подрастающего поколения. Каждый родитель мечтает вырастить достойную смену, за которую не будет стыдно, однако некоторые моменты воспитания все же добавляют хлопот. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают расслабиться и прочитать шуточный гороскоп, в котором многие узнают себя и почерпнут дельные советы.

Овен

Овны сильны и выносливы, однако когда дело касается воспитания детей, могут проявить рвение, с которым можно воспитывать диких гепардов. Обладая горячим темпераментом, Овны нередко перегибают палку и искупить излишнюю строгость стремятся чаще всего путем дарования детям свободы. Такое воспитание позволяет отпрыскам быстро обрести самостоятельность, однако Овнам не стоит забывать о том, что вседозволенность может привести к печальным результатам, и подрастающие умы могут манипулировать родителями.

Телец

Педантичные Тельцы с умом подходят к воспитанию, читая огромное количество умной литературы и применяя на своих детях новаторские методики по воспитанию юных гениев. Такая тактика, безусловно, ведет к расширению кругозора, однако чрезвычайные нагрузки могут не лучшим образом сказаться на здоровье и эмоциональном фоне детей. Тельцам не стоит забывать о своем детстве и о том, что никакие знания не заменят отчаянного лазания по деревьям, догонялок и игр со сверстниками. Выходные должны быть у всех, даже у тех, кто в будущем станет великим ученым и нобелевским лауреатом.

Близнецы

Непоседливым Близнецам не составляет труда общаться с детьми, с которыми можно быть на равных в шалостях и подвижных играх. Родители-Близнецы не склонны обучать детей систематически, однако умеют передавать знания с помощью игр. Такой метод воспитания во многом оправдывает себя, однако игры рано или поздно закончатся, и детям придется столкнуться с внешним миром, который вряд ли будет пушистым и добрым. Близнецам стоит учить детей не только развлечениям, но и умению найти себя и не стать заложниками более сильных личностей.

Рак

Раки — прирожденные родители, окружающие своих детей заботой и вниманием. Им не составляет труда ухаживать за многочисленной семьей, радоваться даже бессонным ночам и со слезами на глазах наблюдать за первыми шагами. Такая опека может привести к печальным последствиям, и дети могут оказаться беззащитными перед множеством соблазнов, а также по своей наивности попасть во множество переделок. Ракам стоит помнить о том, что шишки набивать все равно придется, и если в детстве родители могут уберечь отпрысков, то во взрослой жизни такая забота будет неуместной. Ослабив хватку, Раки смогут научить детей самостоятельности.

Лев

Львы по своей природе авторитарны и нередко давят своим авторитетом на подрастающее поколение, показывая на своем примере важность получения разностороннего образования. Родительская забота в эти моменты словно испаряется, и подрастающее поколение видит не любимых мам и пап, а строгих наставников. Львам стоит больше времени проводить с детьми, чтобы те чувствовали их любовь и могли доверять свои самые важные секреты. Доверие сближает, а значит, давить авторитетом нужно не всегда, иначе дети вырастут замкнутыми.

Дева

Педантичные Девы способны научить детей раскладывать вещи по полочкам, самостоятельно решать возникающие трудности и поддерживать порядок у себя в комнате, однако таких знаний недостаточно. Родителям этого Знака Зодиака не стоит забывать о том, что детей нужно учить и постоять за себя, чтобы в будущем они не стали жертвами манипуляторов. Девам важно научить отпрысков распознавать эмоции посторонних, чтобы исключить неприятности личного плана.

Весы

Весам несложно общаться с детьми, так как, вырастая, представители этого Знака по-прежнему остаются юными душой. Игры, совместное времяпровождение, забота и создание уюта в доме прекрасны, однако для воспитания нужно приложить усилия и в другом русле. Весам важно научить детей быть сильными и независимыми, умению принимать верные решения в сложных ситуациях, а не ждать помощи со стороны, покоряясь более авторитетному окружению.

Скорпион

Скорпионы — сильные личности, и все, что касается их детей, не подлежит обсуждению. Скорпионы без разговоров ринутся на защиту своих отпрысков, сражаясь с любыми трудностями на пути неразумных чад. Такое поведение похвально, однако Скорпионам нельзя забывать о том, что детям также нужно учиться на своих ошибках, отстаивать свое право и уметь признавать промахи. Удушающая забота порой дает чувство вседозволенности, которое опасно.

Стрелец

Стрельцам не откажешь в заботе и умении направлять энергию детей в мирное русло. Любовь к жизни, которую излучают Стрельцы, помогает им окутывать детей заботой и уверенностью, но порой родителям не хватает чувства такта, и тогда замечания звучат чересчур резко. Так можно привить чувство неполноценности, а значит, Стрельцам нужно научиться деликатности, чтобы неокрепшая психика детей не пострадала, и переживания не привели к депрессии.

Козерог

Козероги умеют настоять на своем во всем, и если дело касается воспитания детей, им нет равных. Козероги могут убедить кого угодно делать то, что им нужно, однако детям такая тактика не всегда идет на пользу. Разногласия по поводу времени игр и уборки могут привести к отдалению и недоверию со стороны подрастающего поколения, и Козерогам стоит научиться взаимодействовать с детьми, давая им право на собственное мнение. Это поможет находить компромиссные решения, и эти навыки будут полезны даже взрослым.

Водолей

Водолеям не откажешь в любви к развлечениям, и они способны увлечь любого ребенка. Обладая пытливым умом, представители этого Знака способны научить детей не унывать и во всем находить радость, однако порой детям нужна именно любовь и забота. Совместное времяпровождение не должно ограничиваться парком аттракционов — Водолеям следует научить детей любви и заботе, умению приготовить обед и постоять за себя.

Рыбы

Рыбы любят своих детей и заботятся о них, однако часто мечтают и могут быть излишне рассеянными, не замечая того, что их чада уже давно выросли из погремушек и сосок. Рыбам важно научиться контролю, чтобы дети были не только сыты и одеты, но и защищены от неприятностей. Любовь к мечтам Рыбы смогут направлять в русло сочинения новых игр и сказок, которые так нравятся детям, даже если они уже совсем не малыши.