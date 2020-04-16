Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение об очередях в московском метро во время пандемии коронавируса. Свое произведение он опубликовал в Instagram.

Артист сравнил столпившихся в очередях в метро граждан со скотом.

Нам теперь тут не до ****** [разгула].

Вирус? Вот вам пропуска.

Главное, чтоб был порядок,

А то дома всем тоска.

Браво, сделали все четко.

Гонят люд в метро, как скот.

Жирная! Куда прешь, тетка?

Где твой электронный код?

Музыкант высмеял попытки россиян сократить социальные контакты.

Дали в морду этой сучке,

Есть ребята не из робких.

Кто скучал там по толкучке,

Или горевал о пробках?

Так мы сократим контакты?

Социальная диета?

Это, то что ща де-факто,

А не на бумажке где-то.

В среду, 15 апреля, при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров. Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что в настоящее время очереди устранены и работа метрополитена нормализована.

Ранее в этот же день сообщалось, что Шнуров во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова заявил о заражении коронавирусом. Позже он уточнил, что у него нет вируса.