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Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии коронавируса

Шнуров посвятил стихотворение очередям в метро во время пандемии коронавирусаФото: АГН «Москва»

Музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение об очередях в московском метро во время пандемии коронавируса. Свое произведение он опубликовал в Instagram.

Артист сравнил столпившихся в очередях в метро граждан со скотом.

Нам теперь тут не до ****** [разгула].
Вирус? Вот вам пропуска.
Главное, чтоб был порядок,
А то дома всем тоска.
Браво, сделали все четко.
Гонят люд в метро, как скот.
Жирная! Куда прешь, тетка?
Где твой электронный код?

Музыкант высмеял попытки россиян сократить социальные контакты.

Дали в морду этой сучке,
Есть ребята не из робких.
Кто скучал там по толкучке,
Или горевал о пробках?
Так мы сократим контакты?
Социальная диета?
Это, то что ща де-факто,
А не на бумажке где-то.

В среду, 15 апреля, при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров. Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что в настоящее время очереди устранены и работа метрополитена нормализована.

Ранее в этот же день сообщалось, что Шнуров во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова заявил о заражении коронавирусом. Позже он уточнил, что у него нет вируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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