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Шувалов вошел в правкомиссию по повышению устойчивости развития экономики

Шувалов вошел в правкомиссию по повышению устойчивости развития экономики
  Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, включив в него председателя госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, главу Минвостокразвития Александра Козлова и представителей деловых сообществ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В марте пресс-служба правительства сообщила об учреждении правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, в том числе в связи с распространением коронавируса.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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