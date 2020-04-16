Шувалов вошел в правкомиссию по повышению устойчивости развития экономики

Анастасия Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, включив в него председателя госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова, главу Минвостокразвития Александра Козлова и представителей деловых сообществ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В марте пресс-служба правительства сообщила об учреждении правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, в том числе в связи с распространением коронавируса.