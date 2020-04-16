Сэм Рэйми подтвердил, что снимет сиквел "Доктора Стрэнджа"

Анастасия Иванова

. Американский режиссер Сэм Рэйми действительно будет работать над второй частью блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает ScreenRant.

"В детстве я любил этого персонажа. Но он всегда находился в тени Человека-паука и Бэтмена. В моем личном рейтинге великих героев комиксов Стрэндж был примерно на пятом месте", — рассказал Рэйми.

Режиссер вспомнил эпизод из своего фильма “Человек-паук 2”, в котором редактор крупнейшей газеты Нью-Йорка и босс Питера Паркера (Человек-паук) думает, как лучше назвать злодея Доктора Осьминога. Среди возможных вариантов проскальзывает и “Доктор Стрэндж”.

сообщали, что Скотт Дерриксон, создавший первый фильм о Докторе, официально покинул проект в начале января из-за творческих разногласий со студией.

Дата выхода сиквела пока неизвестна.