Скандал вокруг сериала "Зулейха открывает глаза": жесткая критика и угрозы в адрес Чулпан Хаматовой

Вадим Карасев

В понедельник, 13 апреля, на канале "Россия-1" состоялась премьера сериала режиссера Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза", снятого по одноименному роману Гузель Яхиной. Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и другие звезды российского кино. Несмотря на такой актерский состав и большой ажиотаж вокруг долгожданной премьеры, сериал не оправдал зрительских ожиданий — его подвергли жесткой критике.

Идёт ежедневное изнасилование народа,находящегося на карантине, бездарным и вредительским фильмом про Зулейху... — Слово и дело. (@jarilo2) April 15, 2020

Прокуратура и Следственный Комитет РФ просто обязаны возбудить уголовное дело в отношении причастных к созданию этой мерзости под названием "Зулейха..." Большей гадости даже представить невозможно! Показ этого дерьма на госфедтелеканале - прекратить!!!Такого даже в 90-е не было! — Nikolay Iliasov (@nikolay_iliasov) April 15, 2020

Накануне Дня Победы телевидение молчит словно нет такого дня . Ни одного фильма о Великой Победе СССР над фашизмом!Мало того, запустили очередной русофобский и антисоветский фильм "Зулейха". Если это не информационная диверсия,тогда что? — Татьяна (@F3EAI2eQHT3G8rP) April 14, 2020

Досталось не только создателям картины, которых обвинили в искажении истории СССР, но и исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой. В инстаграме она рассказала, что после выхода сериала на экраны ей стали поступать угрозы.

Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему "осквернения нашей истории". Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом. Для меня раскулачивание — это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление. Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по‑другому,

— отметила она.





Реакция публики актрису сильно удивила. По ее словам, она опасалась, что создателей картины раскритикуют за то, что они, наоборот, слишком мягко изобразили те времена.

У меня, наоборот, были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. И в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода. Такой реакции зрителей не было, когда я снималась в других фильмах про советскую власть, про сталинизм. Взять хотя бы "Дети Арбата",

— сказала Хаматова.





Действие сериала происходит 1930—1946 годы. У главной героини (Чулпан Хаматовой), молодой татарской девушки Зулейхи, красноармейцы убивают мужа, а ее вместе с еще 30 ссыльными отправляют на каторгу в Сибирь. Вскоре она узнает, что беременна, и у нее рождается сын Юзуф, который становится смыслом всей ее жизни. На каторге у нее завязываются романтические отношения с врагом — чекистом Иваном Игнатовым, который застрелил ее мужа.

В первый сезон сериала вошло восемь серий.

Сериал раскритиковал и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, которого возмутила постельная сцена. Часть съемок проходила в Татарстане, в частности в мечети, хоть и недействующей. Самигуллин сказал, что после выхода сериала к нему стали обращаться мусульмане с вопросом, действительно ли съемки постельной сцены прошли там.

Возмущения мусульман вполне понятны: глумление над мусульманскими религиозными ценностями и святынями было бы непростительным кощунством,

— написал он в телеграм-канале.





Неприличная же сцена, призванная нам напомнить о чудовищной политике воинствующего безбожия в недавней истории нашей страны, была сделана в съемочном павильоне и затем добавлена в картину с помощью монтажа,

— объяснил он.



