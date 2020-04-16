Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекордной

Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекордной

Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекорднойФото: Kyodo News

В японском порту Иокогама обнаружили рекордную партию кокаина. Ее изъяли с судна, пришвартованного у берегов страны, передает Kyodo News.

Оказалось, что найденные 700 килограммов наркотиков стали рекордными: полиция Японии никогда не находила настолько большие грузы. Стоимость партии оценивают в 14 миллиардов йен (130 миллионов долларов).

Правоохранительные органы подозревают, что кокаин мог приплыть в Иокогаму случайно: вероятно, контрабандисты просто не смогли вывезти его за границу. В причастности к происшествию подозревают некий международный синдикат.

Источники издания сообщают, что судно, на котором обнаружили партию, прибыло в порт еще несколько месяцев назад. Таможенники якобы нашли ее в коробках с бананами и другими предметами еще в конце марта или начале апреля — их подозревают в причастности к преступлению.

В декабре 2019 года таможенная служба Уругвая рапортовала об изъятии рекордной партии кокаина на миллиард долларов. В контейнерах с соевыми бобами в порту Монтевидео было обнаружено 4,4 тонны наркотика. Еще одну тонну изъяли в департаменте Сориано. По утверждению представителя властей, это крупнейшая найденная партия кокаина в истории страны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
Тяжелобольную Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Тяжелобольную Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Иран благодарен России за готовность поддержать его «базовыми товарами»
Иран благодарен России за готовность поддержать его «базовыми
Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с ней
Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с
В творожной массе нашли плесень и кишечную палочку
В творожной массе нашли плесень и кишечную палочку
В США заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты
В США заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты
Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие мультфильмы в Okko
Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие
Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекордной
Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекордной
Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому бизнесу
Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому
В Польше до конца апреля отменят ряд ограничений из-за коронавируса
В Польше до конца апреля отменят ряд ограничений из-за коронавируса
Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусом
Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной

Еще по теме

Президент Колумбии погулял по полю из 12 тонн кокаина
Рекордную партию кокаина нашли в порту Италии
В Подмосковье полиция нашла марихуану в коробках с грецкими орехами
Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина