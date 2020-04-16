Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекордной

Вадим Карасев

Фото: Kyodo News

В японском порту Иокогама обнаружили рекордную партию кокаина. Ее изъяли с судна, пришвартованного у берегов страны, передает Kyodo News.

Оказалось, что найденные 700 килограммов наркотиков стали рекордными: полиция Японии никогда не находила настолько большие грузы. Стоимость партии оценивают в 14 миллиардов йен (130 миллионов долларов).

Правоохранительные органы подозревают, что кокаин мог приплыть в Иокогаму случайно: вероятно, контрабандисты просто не смогли вывезти его за границу. В причастности к происшествию подозревают некий международный синдикат.

Источники издания сообщают, что судно, на котором обнаружили партию, прибыло в порт еще несколько месяцев назад. Таможенники якобы нашли ее в коробках с бананами и другими предметами еще в конце марта или начале апреля — их подозревают в причастности к преступлению.

В декабре 2019 года таможенная служба Уругвая рапортовала об изъятии рекордной партии кокаина на миллиард долларов. В контейнерах с соевыми бобами в порту Монтевидео было обнаружено 4,4 тонны наркотика. Еще одну тонну изъяли в департаменте Сориано. По утверждению представителя властей, это крупнейшая найденная партия кокаина в истории страны.