СМИ назвали дату и место обмена пленными

Алексей Вольцев

Обмен удерживаемыми лицами на Донбассе запланирован на 16 апреля. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники в миссии ОБСЕ и в МИД.Отмечается, что начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ Майорское.По данным издания, из-за карантина журналистов не пустят к месту обмена, но трансляцую будет вести Офис президента.Ранее в Офисе президента сообщили, что в данный момент согласовываются последние вопросы по обмену.Как известно, во время очередных встреч ТКГ в форме видеоконференций 6-8 апреля стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами ближайшее время.