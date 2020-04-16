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СМИ назвали дату и место обмена пленными

СМИ назвали дату и место обмена пленными
Обмен удерживаемыми лицами на Донбассе запланирован на 16 апреля. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники в миссии ОБСЕ и в МИД.

Отмечается, что начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ Майорское.

По данным издания, из-за карантина журналистов не пустят к месту обмена, но трансляцую будет вести Офис президента.
Ранее в Офисе президента сообщили, что в данный момент согласовываются последние вопросы по обмену.

Как известно, во время очередных встреч ТКГ в форме видеоконференций 6-8 апреля стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами ближайшее время.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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