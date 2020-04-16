СМИ назвали дату и место обмена пленными
Сегодня, 03:42 Алексей Вольцев
Обмен удерживаемыми лицами на Донбассе запланирован на 16 апреля. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники в миссии ОБСЕ и в МИД.
Отмечается, что начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ Майорское.
По данным издания, из-за карантина журналистов не пустят к месту обмена, но трансляцую будет вести Офис президента.
Ранее в Офисе президента сообщили, что в данный момент согласовываются последние вопросы по обмену.
Как известно, во время очередных встреч ТКГ в форме видеоконференций 6-8 апреля стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами ближайшее время.
По материалам: gogetnews.info