СМИ сообщили о переносе Парада Победы
По данным издания, о переносе парада официально сообщат до конца текущей недели, а соответствующее заявление сделает президент России Владимир Путин.
"О переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза", – цитирует издание своего источника.
России достигло 24 490, около двух тысяч пациентов выздоровели, 198 скончались.
В большинстве регионов страны в настоящее время введен режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома. Многие предприятия приостановили работу. Кроме того, власти России решили временно прекратить международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Днем в среду радио Sputnik сообщило, что ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы.