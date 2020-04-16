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СМИ сообщили о переносе Парада Победы

СМИ сообщили о переносе Парада Победы
В Кремле решили не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, о переносе парада официально сообщат до конца текущей недели, а соответствующее заявление сделает президент России Владимир Путин.

"О переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза", – цитирует издание своего источника.


России достигло 24 490, около двух тысяч пациентов выздоровели, 198 скончались.

В большинстве регионов страны в настоящее время введен режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома. Многие предприятия приостановили работу. Кроме того, власти России решили временно прекратить международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Днем в среду радио Sputnik сообщило, что ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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