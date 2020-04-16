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Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России на 3 года

Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России на 3 года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России на 3 года, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

"На днях мы подали документы на продление вида на жительство еще на три года. Надеемся, что решение будет принято положительное", - сказал юрист.

Получать российское гражданство, по словам Кучерены, его клиент в настоящий момент не собирается.

Ранее Эдвард Сноуден пожаловался, что оказался в ловушке в России после того, как власти США аннулировали его паспорт. Изначально бывший агент АНБ направлялся в Латинскую Америку.

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По материалам: uposters.ru

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Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России на 3 года
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