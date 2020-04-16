Софи Тернер и Джо Джонас раскрыли забавные факты о своих отношениях
Сегодня, 04:28 Влада Некрасова
В Сети появилось видео, на котором актриса Софи Тернер и ее супруг музыкант Джо Джонас быстро отвечают на забавные вопросы об отношениях.
@joejonas
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У пары было всего одно несовпадение, когда Софи и Джо спросили, "кто влюбился первым". Они оба указали на себя.
призналась в том, что режим самоизоляции идеален для нее.
"Я — интроверт. Если бы я могла постоянно находиться дома, я бы так и делала. Поэтому сейчас меня все устраивает, — прокомментировала она. — Я выхожу на улицу максимум раз в день, чтобы погулять с собаками".
Актриса рассказала, что, сидя целыми днями дома, пытается читать сценарии, пока муж занимается музыкой и учится на диджея.
По материалам: ria.ru