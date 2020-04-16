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Стало известно, сколько машин уничтожили в фильмах "Форсаж"

Стало известно, сколько машин уничтожили в фильмах "Форсаж"
. Почти за 20-летнюю историю франшизы "Форсаж", посвященной преимущественно уличным гонкам, ее создатели уничтожили более 1487 автомобилей, сообщает ScreenRant.

Издание подсчитало, что в первой части "Форсаж" главные герои и их противники разбили 78 машин, в "Двойном форсаже" — 130, в блокбастере "Тройной форсаж: Токийский дрифт" — 130, в "Форсаже 4" — 190, в "Форсаже 5" — 260, в "Форсаже 6" — 350 и в "Форсаже 7" — 230.

В это число не вошли автомобили, которые пострадали за кадром, и из восьмой части боевика (их почему-то решили не включать в подборку). Но, как сообщает издание, для съемок "Форсажа 8" было использовано более 300 транспортных средств.


И это еще девятый фильм не вышел. (Из-за вспышки коронавируса премьеру перенесли на весну следующего года).


Самая дорогая разбитая машина за всю историю франшизы — суперкар W-Motors Lykan Hypersport за 3,5 миллиона долларов. В седьмом фильме главные герои выбрасывают его из окна небоскреба в Абу-Даби.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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