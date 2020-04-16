Страны Европы приблизились к краху

Вадим Карасев

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.

Многие страны на фоне пандемии коронавируса заявили о дополнительных финансовых вливаниях в экономику, некоторым пришлось увеличить свой госдолг.

«Я думаю, что в ближайшее время мы увидим кризис еврозоны. В центре, вероятно, будут находится Греция и Италия. Что касается других регионов, то ЮАР и Бразилия также пострадает от кризиса и, конечно, Аргентина. Она фактически приблизилась к суверенному дефолту», – отметил Саймон Баптист, главного экономиста в The Economist Intelligence Unit,

США нарастили выпуск казначейских ценных бумаг, а обычно консервативная в финансовом плане Германия заявила, что планирует взять в долг ещё 150 миллиардов евро.

Саймон Баптист предполагает, что не все страны смогут получить финансирование, которое они просят. В частности, страны с развивающейся экономикой столкнутся с большой проблемой. Им придется убедить международных инвесторов одолжить им больше денег, в то время, как инвесторы ищут более безопасные места для размещения своих средств.

«Многие развивающиеся рынки зависят от международных инвесторов, странам труднее брать кредиты в местной валюте, хотя есть несколько исключений. Даже если правительства захотят тратить больше, они не смогут получить финансирование», – сказал экономист.

Международный валютный фонд 4 апреля скорректировал свои экономические прогнозы. Ожидается, что мировая экономика сократится на три процента в этом году, а не на 3,3 процента, как предполагалось ранее.

Согласно одному из пессимистических сценариев, который рассмотрели эксперты McKinsey, Китай восстановится только к середине 2021 года, США и ЕС вернутся к докризисному уровню лишь в конце 2023 года.

На фоне этого иностранцы отказываются вкладывать в России. Объем вложений из-за рубежа в первом квартале 2020 года снизился в 50 раз.