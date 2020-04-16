Супруга погибшего на вечеринке с сухим льдом поцеловала в губы любовницу при ребенке
Сейчас, находясь на самоизоляции, женщины посвящают свободное время личному блогу. Так, например, недавно Елена попросила подписчиков прислать ей разные задания, которые она будет выполнять от скуки. «С этим карантином станешь уже и качком, и красотой, потому что делать тотально нечего! Я прямо не могу. Уже сделала все процедуры, пошопилась, всем намазалась…» — негодовала Переверзева.
Один из пользователей предложил ей признаться в любви Зюзиной в самый неожиданный момент. Блогер решила подарить подруге пышный букет подсолнухов, когда та сидела на кухне. «Это моей женщине. Самой красивой, исполняющей свои мечты», — говорила Елена, вручая цветы Кате.
Зюзина осталась в восторге от приятного сюрприза. Однако задания на этом не закончились: кто-то попросил женщин поцеловаться в губы, на что Переверзева с удовольствием откликнулась.
При этом ее не смутило присутствие в комнате маленького сына Артема. Лена с Катей слились в нежном поцелуе под радостные крики маленького Темы, который, к счастью, был слишком увлечен красотой букета.
Напомним, что Катя знала об отношениях покойного мужа с Еленой. Более того всегда поддерживала сексуальные эксперименты избранника, поэтому согласилась на присутствие в их семейной жизни любовницы. Сейчас женщины помогают друг другу справиться с горечью утраты.
«Знаю, для большинства из вас это звучит дико, но просто на секунду перестаньте осуждать трех взрослых людей, которые никому не причиняли зла, а просто были счастливы вместе. Счастливы как никогда раньше. А теперь вспомните, что две девушки потеряли своего любимого мужчину. И перестаньте осуждать... Пожалуйста», — обращалась Елена к злопыхателям.
Не перестает удивлять подписчиков и Екатерина Диденко. Вчера она вновь побывала в студии шоу «Пусть говорят», правда, уже в качестве эксперта по лекарственным препаратам. Она также поразмышляла на тему финансовой поддержки граждан во время пандемии, которые потеряли работу. При этом ответ на серьезный вопрос провизор решила опубликовать вместе с кадром из ванной.
Фото: Instagram