Супруга погибшего на вечеринке с сухим льдом поцеловала в губы любовницу при ребенке

Алексей Вольцев

Екатерина Зюзина после смерти мужа Юрия на вечеринке с сухим льдом решила переехать к его любовнице — Елене Переверзевой. Женщины, любившие когда-то одного мужчину, теперь демонстрируют теплые чувства друг к другу.

Сейчас, находясь на самоизоляции, женщины посвящают свободное время личному блогу. Так, например, недавно Елена попросила подписчиков прислать ей разные задания, которые она будет выполнять от скуки. «С этим карантином станешь уже и качком, и красотой, потому что делать тотально нечего! Я прямо не могу. Уже сделала все процедуры, пошопилась, всем намазалась…» — негодовала Переверзева.

Один из пользователей предложил ей признаться в любви Зюзиной в самый неожиданный момент. Блогер решила подарить подруге пышный букет подсолнухов, когда та сидела на кухне. «Это моей женщине. Самой красивой, исполняющей свои мечты», — говорила Елена, вручая цветы Кате.





Зюзина осталась в восторге от приятного сюрприза. Однако задания на этом не закончились: кто-то попросил женщин поцеловаться в губы, на что Переверзева с удовольствием откликнулась.

При этом ее не смутило присутствие в комнате маленького сына Артема. Лена с Катей слились в нежном поцелуе под радостные крики маленького Темы, который, к счастью, был слишком увлечен красотой букета.

Напомним, что Катя знала об отношениях покойного мужа с Еленой. Более того всегда поддерживала сексуальные эксперименты избранника, поэтому согласилась на присутствие в их семейной жизни любовницы. Сейчас женщины помогают друг другу справиться с горечью утраты.

«Знаю, для большинства из вас это звучит дико, но просто на секунду перестаньте осуждать трех взрослых людей, которые никому не причиняли зла, а просто были счастливы вместе. Счастливы как никогда раньше. А теперь вспомните, что две девушки потеряли своего любимого мужчину. И перестаньте осуждать... Пожалуйста», — обращалась Елена к злопыхателям.

Не перестает удивлять подписчиков и Екатерина Диденко. Вчера она вновь побывала в студии шоу «Пусть говорят», правда, уже в качестве эксперта по лекарственным препаратам. Она также поразмышляла на тему финансовой поддержки граждан во время пандемии, которые потеряли работу. При этом ответ на серьезный вопрос провизор решила опубликовать вместе с кадром из ванной.

Фото: Instagram