Телефонный разговор Путина и Макрона пока не планируется, заявил Песков

Алексей Вольцев

Телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока не планируется, идея Парижа о видеоконференции "пятерки" СБ ООН обсуждается на уровне помощников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Макрон заявил, что рассчитывает поговорить с Путиным и получить от него согласие на участие в видеоконференции лидеров пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН на тему перемирия на фоне пандемии коронавируса. По его словам, он получил согласие остальных членов "пятерки". У Пескова спросили, планируется ли телефонный разговор Путина и Макрона по этому вопросу.