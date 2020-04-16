Тяжелобольную Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

Алексей Вольцев

До вчерашнего дня лечение больной коронавирусом звезды занимались врачи одной из частных столичных клиник. Близкие Надежды Бабкиной почему-то решили перевести ее в другое медучреждение.

Как сообщают СМИ, сейчас 70-летняя артистка находится в подмосковном Красногорске — в военном госпитале имени Вишневского. эта больница может похвастаться целым списком известных пациентов, среди которых были ныне покойный Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский, проходивший здесь лечение от гепатита Б. В учреждении уже есть все условия для больных коронавирусом. Что касается Надежды Георгиевны, то ее разместили в вип-палате.

Напомним, недавно «СтарХиту» удалось узнать, что состояние артистки вызывает опасение у медиков: течение COVID-19 осложняется рядом других заболеваний — гипертонией, проблемами с щитовидной железой.

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — сообщил источник «СтарХиту».

Поначалу певица, почувствовав недомогание, пыталась лечиться дома сама, что и привело к столь серьезным последствиям. «Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Поэтому усугубила ситуацию — так ни в коем случае делать нельзя», — продолжил инсайдер.

Сейчас остается загадкой, где Бабкина могла подхватить опасное заболевание. Бытует мнение, что ее заразил Лев Лещенко, который якобы пришел ее поздравить с днем рождения 19 марта. Сам Лещенко попал в больницу в Коммунарке. Его состояние вызывало серьезные опасения у врачей — артист даже не мог дышать самостоятельно. Благо, все обошлось — недавно Льва Валерьяновича благополучно выписали из клиники.

«У нее выключен же телефон сейчас. Но она молодец, сильный человек, и я молю Бога, чтобы у нее все было хорошо. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом. Подниму не только два пальца в знаке «виктория» («победа»), а все конечности. Как только выйдет на связь, хочу ей позвонить и сказать самые добрые слова. И всем хочу сказать: «Ребята не отчаивайтесь». Мне 78 лет, я собрал все силы, я преодолел — так надо воспринимать даже самые тяжелые вызовы», — отмечал артист.

Фото: Legion-Media