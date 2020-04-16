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Трамп объявил о пройденном пике пандемии

Трамп объявил о пройденном пике пандемииФото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о пройденном пике заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», — заявил американский президент на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что борьба с пандемией продолжается, однако данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне пик по новым случаям уже прошел.

Ранее стало известно, что смертность в штате Нью-Йорк из-за коронавирусаза последние сутки снизилась в сравнении с предыдущими днями. Губернатор Эндрю Куомо отметил, что ситуация начинает стабилизироваться. Самого неблагоприятного сценария, по его словам, удалось избежать благодаря работе врачей, расширению возможностей больниц по приему пациентов, а также помощи федеральных властей.

США находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране 632,9 тысячи инфицированных, 27,9 тысячи умерших и 51,2 тысячи излечившихся.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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