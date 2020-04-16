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Трамп решил помочь России аппаратами ИВЛ

Трамп решил помочь России аппаратами ИВЛ

Соединённые Штаты помогут аппаратами ИВЛ России и другим государствам, заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

По словам, американского президента, как только США наладят своё производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они смогут оказать помощь другим странам, которые в этом оборудовании, например: Италии, Франции, Испании.

Трамп второго апреля распорядился задействовать закон о производстве в военное время. Он дал поручение оказать поддержку шести производителям для выпуска аппаратов ИВЛ.

На данный момент, пишет газета „Известия“, в Соединённых Штатах зарегистрировано более 610 тысяч заражённых коронавирусом, умерших— более 27 тысяч человек. 

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По материалам: u-f.ru

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