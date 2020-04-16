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Трамп счел вспышку коронавируса в Европе расплатой за доверие к ВОЗ

Трамп счел вспышку коронавируса в Европе расплатой за доверие к ВОЗФото: Leah Millis / Reuters

Европейские страны, столкнувшиеся с серьезными проблемами из-за коронавируса, расплачиваются за доверие к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме в среду, 15 апреля, передает «Интерфакс».

Он назвал трагедией то, что такие страны, как Италия, Испания и Франция, выполняли все рекомендации ВОЗ и поэтому не стали прекращать транспортное сообщение с Китаем после вспышки COVID-19 в Ухане.

По словам американского лидера, ВОЗ либо допустила ошибку, либо была в курсе реальной ситуации с коронавирусом, но скрывала ее. «И если они обо всем знали, то это еще хуже», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что США годами перечисляли ВОЗ в разы больше денег, чем Китай, и упрекнул организацию в том, что ее будто бы контролирует Пекин.

15 апреля Вашингтон приостанавил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 16 апреля, в мире более 2,016 миллиона зараженных коронавирусом, из них 130 тысяч скончались, более 504 тысяч излечились. Наибольшее число инфицированных находятся в США (613 тысяч), Испания (177 тысяч), Италия (165 тысяч), Германия (133 тысячи) и Франция (131 тысяча).

# В мире
По материалам: lenta.ru

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