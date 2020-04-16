Трамп выразил готовность помочь России аппаратами ИВЛ

Алексей Вольцев

США готовы предоставить России в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом, как передает ТАСС, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — заявил Трамп.

Он отметил, что США смогут помочь и другим странам, которым нужны такие аппараты, то как «у нас будет много» этой медицинской техники.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп заявил о том, что США преодолели пик заболеваемости коронавирусом.