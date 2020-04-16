Турецкая миссия провалилась: «разогнанные» боевики вернулись на трассу М-4

Влада Некрасова

Попытка турецкой военной полиции разблокировать участок трассы М-4 (Алеппо — Латакия) в районе посёлка Нейраб на востоке сирийской провинции Идлиб, предпринятая ранее на этой неделе, фактически закончилась провалом. Боевики исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в России террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») после «разблокировки» со стороны военных Турции отошли западнее примерно на километр и снова перекрыли трассу, устроив здесь пикет «протеста», сообщает сегодня, 16 апреля, портал «Военный обозреватель».

Дорога, по которой, согласно российско-турецким договорённостям, должно проводиться совместное патрулирование, осталась заблокированной.

Накануне прошло очередное (4-е) совместное патрулирование военных России и Турции по трассе М-4, но и оно, как и предыдущие миссии двух стран, оказалось половинчатым. Четвертый патруль дальше третьего не продвинулся из соображений безопасности. Продолжить продвижение через окраину Нейраба турецкое командование российским партнёрам настоятельно не рекомендовало.

Решение проблемы в нынешней ситуации не просматривается. Военно-политическое руководство Турции не настроено идти на прямую конфронтацию с «непримиримыми» боевиками. Это чревато втягиванием турецкого контингента на северо-западе арабской республики в военную операцию против ХТШ, проведение которой видится Анкаре крайне нежелательным.

Как сообщало ИА Newstes, подразделения турецкой военной полиции 13 апреля впервые смогли разблокировать участок стратегической автотрассы, вдоль которой должен быть создан коридор безопасности. Усиленные отряды военных полицейских Турции разогнали перекрывших трассу боевиков-исламистов, задержав при этом наиболее активных «протестующих». Командование исламистского альянса ХТШ воздержалось от вступления в прямую конфронтацию с Анкарой после инцидента у Нейраба и даже «сделало выговор» своим боевикам, открывшим огонь по турецким военным. Все задержанные турками оказались боевиками ХТШ, часть нарушителей была передана полевым командирам альянса в тот же день.

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.