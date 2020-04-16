У россиян попытались украсть деньги с помощью новостей на Первом канале

Вадим Карасев

Скриншот: @ekaterinaandreeva_official

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева предупредила о том, что в сети активизировались мошенники. Злоумышленники используют монтаж кадров из новостей: таким образом они пытаются украсть данные банковских карт россиян, рассказала она в Instagram.

Мошенники сообщают, что каждый россиянин якобы может получить до 300 тысяч рублей из несуществующей организации под названием Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств. Для этого, как утверждают аферисты, необходимо только ввести на специальном сайте данные банковской карты, включая CVV-код.





Фото опубликовано @ekaterinaandreeva_official

Андреева посоветовала подписчикам быть осторожными и обратила их внимание на то, что «никогда в банке не спрашивают коды из трех цифр с обратной стороны карточки». Она отметила, что мошенники активизировались именно сейчас, когда люди сидят дома, многие из них растеряны и напуганы. «Становитесь умнее. Только вы сами можете себе помочь», — порекомендовала ведущая и призвала россиян не кормить подлецов и не давать им возможности жить на широкую ногу за чужой счет.

Ранее в апреле стало известно о новой схеме кражи данных банковских карт россиян. Аферисты представлялись сотрудниками несуществующих организаций и обещали помочь получить компенсации тем, которые уже становился жертвой сетевых мошенников.