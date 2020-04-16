Ученые рекомендовали космонавтам пить "кефир" при полете на Луну и Марс

Лидия Мартынова

Ученые государственного НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России предлагают ввести в рацион космонавтов приготовленный в космосе кисломолочный продукт, особо полезным он станет в дальних космических экспедициях - при полетах на Луну и Марс. Соответствующее заключение сделано по итогам проведения эксперимента "Пробиовит" на борту Международной космической станции.

"Космические эксперименты, выполненные на МКС, позволяют сделать положительный прогноз на возможность в обозримом будущем производства бортовых пробиотических продуктов на пилотируемых космических комплексах в целях снижения медицинских рисков для экипажей. Данная технология имеет особо важное значение при обеспечении безопасности полетов в дальний космос (на Луну, Марс, в точки либрации), когда доставка грузов с Земли либо ограничена, либо невозможна совсем", - говорится в статье ученых ФМБА, опубликованной в научном журнале Центра подготовки космонавтов.