Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украина вернула боевикам по обмену 14 человек: кто эти люди

Украина вернула боевикам по обмену 14 человек: кто эти люди

Украина вернула боевикам по обмену 14 человек: кто эти люди

В числе освобожденных Украиной в рамках «пасхального» обмена оказались известные боевики и диверсанты. Полный их список опубликовал ресурс Liga.net.

1. Астахов Владислав. Боевик «Армии Юго-Востока». Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес «службу» в районе Новодружеска Луганской области.

2. Васин Олег. Боевик «ДНР» с позывным «Комбат». По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.

3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке отравить протестующих у здания Верховной Рады.

4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению террористов «ДНР». В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.

5. Лазаренко Алексей. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. На тот момент он работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. От ГРУ получил задание добывать сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства.

7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности «ДНР». В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.

8. Скрипник Сергей. Боевик «ДНР». В 2014—2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным «Жук». В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015—2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час.

9. Слатов Юрий. Боевик «ДНР» с позывным «Сват». В 2018—2019 годах в роли «старшего стрелка» принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ.

10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды «народной милиции ЛНР». По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.

11. Харитонов Леонид (гражданин РФ). Был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области.

12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне терристов «ДНР», а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.

13. Яворчук Андрей. Боевик «ЛНР». В 2015 году в качестве «инструктора» тренировал боевиков подразделения «Сомали» для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ «Чонгар».

14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в планировании убийства нардепа от «Народного фронта» Антона Геращенко. Дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.

Напомним, в списки возвратившихся на подконтрольную территорию Украины включили 20 человек, в т. ч. двух военнослужащих ВСУ.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Zivert диагностировали загиб желчного пузыря
Zivert диагностировали загиб желчного пузыря
"Законы пандемии". Рошаль разъяснил принципы работы больниц с пациентами
"Законы пандемии". Рошаль разъяснил принципы работы больниц с
Акинфеев признался, что кайфует от оскорблений фанатов
Акинфеев признался, что кайфует от оскорблений фанатов
Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году
Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020
Режиссер «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятья в адрес Хаматовой
Режиссер «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятья в адрес
Замначальника управления ФСБ по Сочи упал с крыши 16-этажного дома
Замначальника управления ФСБ по Сочи упал с крыши 16-этажного дома
В американском доме престарелых обнаружили 17 трупов
В американском доме престарелых обнаружили 17 трупов
ВТБ поддерживает запуск льготной ипотеки под 6,5%
ВТБ поддерживает запуск льготной ипотеки под 6,5%
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Ворующую бьюти-блогершу разоблачили и довели до слез
Ворующую бьюти-блогершу разоблачили и довели до слез
Матвиенко: Шумиха из-за переноса дня окончания Второй мировой избыточна
Матвиенко: Шумиха из-за переноса дня окончания Второй мировой

Топ на сегодня

Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
СБУ заявила о разоблачении преступной группы, причастной к терактам в разных областях Украины
СБУ заявила о разоблачении преступной группы, причастной к терактам в
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ

Еще по теме

Апелляционный суд приговорил «Аватара» из «ДНР» к 9 годам тюрьмы
Бывший боевик родом из Луганской области сдался правоохранителям
МГБ ДНР задержало украинского шпиона (ВИДЕО)
В ФРГ задержали россиянина по подозрению в терроризме