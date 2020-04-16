Украина вернула боевикам по обмену 14 человек: кто эти люди

Алексей Вольцев

В числе освобожденных Украиной в рамках «пасхального» обмена оказались известные боевики и диверсанты. Полный их список опубликовал ресурс Liga.net.

1. Астахов Владислав. Боевик «Армии Юго-Востока». Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес «службу» в районе Новодружеска Луганской области.

2. Васин Олег. Боевик «ДНР» с позывным «Комбат». По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.

3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке отравить протестующих у здания Верховной Рады.

4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению террористов «ДНР». В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.

5. Лазаренко Алексей. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. На тот момент он работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. От ГРУ получил задание добывать сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.

6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства.

7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности «ДНР». В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.

8. Скрипник Сергей. Боевик «ДНР». В 2014—2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным «Жук». В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015—2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час.

9. Слатов Юрий. Боевик «ДНР» с позывным «Сват». В 2018—2019 годах в роли «старшего стрелка» принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ.

10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды «народной милиции ЛНР». По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.

11. Харитонов Леонид (гражданин РФ). Был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области.

12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне терристов «ДНР», а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.

13. Яворчук Андрей. Боевик «ЛНР». В 2015 году в качестве «инструктора» тренировал боевиков подразделения «Сомали» для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ «Чонгар».

14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в планировании убийства нардепа от «Народного фронта» Антона Геращенко. Дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.

Напомним, в списки возвратившихся на подконтрольную территорию Украины включили 20 человек, в т. ч. двух военнослужащих ВСУ.