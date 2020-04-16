Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой

Вадим Карасев

Глюкоза и Иван УргантКадр: YouTube

Телеведущий Иван Ургант и гостья его шоу «Вечерний Ургант» певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, примкнули к новому тренду в интернете, ставшему популярным по время пандемии и необходимости соблюдать самоизоляцию. Звезды прикрыли свои тела подушками, закрепив их на талии поясами. Запись выпуска доступна на YouTube.

В начале программы Ургант извинился за «идиотский вид», пошутив, что его одежду украли во время подготовки к челленджу.

Соответствующий кадр телеведущий выложил и в Instagram-аккаунте программы. В комментариях пользователи расхвалили внешний вид Урганта. «А у Вани стройное тело, однако. За одеждой непонятно было», «Иван, как это ни странно, но вам безумно идет этот прикид. Самая лучшая модель с подушкой из всех, что видела на сегодняшний день!» — писали они.

Многие обратили внимание на то, что телеведущий лучше смотрится в этом образе, чем его гостья. «Ивану подушка больше идет, чем Наталье», «Справа ноги интереснее», «У Ивана ножки поэффектнее», — указали подписчики.

Соответствующий челлендж запустила шведская блогерша в начале апреля. Публикация стала вирусной и получила более 39 тысяч лайков, а тренд начал набирать популярность. В настоящее время хештег #quarantinepillowchallenge использовали более 14,5 тысяч раз.