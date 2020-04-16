Условия реализации госпрограммы «Информационное общество» скорректировали

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Вступила в силу новая редакция подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе», «Информационная среда», «Безопасность в информационном обществе» и «Информационное государство» в рамках реализации госпрограммы «Информационное общество». Это сказано в Постановлении Правительства, которое вступило в силу 16 апреля.

Документ был разработан Минкомсвязи для приведения государственной программы «Информационное общество» в соответствие с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Там сказано, что на реализацию государственной программы в соответствии с законом предусмотрено на 2020 год — 236 338 125,9 тысячи рублей, на 2021 год — 259 265 385,6 тысячи рублей, на 2022 год — 328 971 192,2 тысячи рублей.

Из паспорта подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе» исключены показатели «Доля объектов XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в Красноярске, подключённых к мультисервисной сети передачи данных указанной универсиады, в общем числе объектов XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в Красноярске», «Доля созданных информационных систем (программных модулей), подлежащих использованию, в том числе после завершения XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в Красноярске, в общем числе запланированных информационных систем (программных модулей)». Всего финансирование госпрограммы сокращено на 18 миллиардов рублей.

Паспорт подпрограммы «Информационное государство» дополнен ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления охранными услугами и государственного контроля в сфере оборота оружия» на основании направлений реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление».

Также наименование показателя «Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» приведено в соответствие с паспортом федерального проекта «Информационная инфраструктура» — «Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств.

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