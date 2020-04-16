В американском доме престарелых обнаружили 17 трупов

Вадим Карасев

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

В американском штате Нью-Джерси в доме престарелых полиция обнаружила 17 трупов. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что 13 апреля полицейские пришли в один из крупнейших домов престарелых в районе Андовер из-за анонимного звонка. Было сообщено, что там скончался один человек от коронавируса. При обыске в маленьком морге учреждения, рассчитанном на четыре тела, полиция нашла 17 трупов, чем «была ошеломлена». Их вывезли в мобильном рефрижераторе.

При этом связаться с собственниками дома престарелых пока не удалось. Всего с начала вспышки эпидемии в нем скончалось 68 человек, 26 — имели положительный результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 30 тысяч. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на брифинге 15 апреля заявил, что страна прошла пик по заражению коронавирусом. Глава государства отметил, что борьба с пандемией продолжается. «Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», — заявил Трамп.