Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек

В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек

В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек
Еще восемь человек в самопровозглашенной Донецкой народной республике заразились COVID-19, общее число больных возросло до 30, говорится в сообщении министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали о 22 лабораторно подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом.

"Всего по состоянию на 17.00 (совпадает с мск - ред.) 16 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики – 32. На лечении - 30 пациентов. Выписаны с выздоровлением – два человека", - говорится в сообщении.


Донецка, в хирургическом отделении №2 проводят карантинно-профилактические мероприятия по пресечению распространения коронавируса. "Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения", - добавили в минздраве ДНР.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Великобритании депутаты проведут заседание по Zoom
В Великобритании депутаты проведут заседание по Zoom
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике
Вера Брежнева выложила обнаженное фото и раскрыла секрет стройности
Вера Брежнева выложила обнаженное фото и раскрыла секрет стройности
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек
Застройщики ждут большого эффекта от мер по поддержке стройотрасли
Застройщики ждут большого эффекта от мер по поддержке стройотрасли
В США раздадут деньги нелегалам
В США раздадут деньги нелегалам
Во всех российских регионах выявили коронавирус
Во всех российских регионах выявили коронавирус
Первый канал покажет Europe Shine A Light вместо Евровидения
Первый канал покажет Europe Shine A Light вместо Евровидения
Работники киноиндустрии раскрыли изнанку съемок
Работники киноиндустрии раскрыли изнанку съемок
Телефонный разговор Путина и Макрона пока не планируется, заявил Песков
Телефонный разговор Путина и Макрона пока не планируется, заявил
Леонардо Ди Каприо предложил фанатам сняться в фильме Мартина Скорсезе
Леонардо Ди Каприо предложил фанатам сняться в фильме Мартина Скорсезе
Путин внес на ратификацию договор с Камбоджей о помощи по уголовным делам
Путин внес на ратификацию договор с Камбоджей о помощи по уголовным

Топ на сегодня

Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс
Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
Силы НАТО провели более ста воздушных миссий в рамках борьбы с COVID-19
Силы НАТО провели более ста воздушных миссий в рамках борьбы с

Еще по теме

Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
В Китае число жертв коронавируса превысило 3000 человек
В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 73 человек