В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек

Лидия Мартынова

Еще восемь человек в самопровозглашенной Донецкой народной республике заразились COVID-19, общее число больных возросло до 30, говорится в сообщении министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали о 22 лабораторно подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом.

"Всего по состоянию на 17.00 (совпадает с мск - ред.) 16 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики – 32. На лечении - 30 пациентов. Выписаны с выздоровлением – два человека", - говорится в сообщении.

Донецка, в хирургическом отделении №2 проводят карантинно-профилактические мероприятия по пресечению распространения коронавируса. "Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения", - добавили в минздраве ДНР.