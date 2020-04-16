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В Лос-Анджелесе запретили массовые мероприятия до конца года из-за коронавируса

В Лос-Анджелесе запретили массовые мероприятия до конца года из-за коронавируса
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил о введении запрета на массовые мероприятия в городе до конца 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

В частности, запрет затронет концерты и спортивные мероприятия, сообщает CNN.

Мэр Лос-Анджелеса отметил, что запрет будет отменен в случае изобретения вакцины от коронавируса.
США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 апреля в стране зафиксировано более 637 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 30 тысяч человек умерли, более 51 тысячи успешно прошли курс лечения.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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