В Лос-Анджелесе запретили массовые мероприятия до конца года из-за коронавируса

Анастасия Иванова

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил о введении запрета на массовые мероприятия в городе до конца 2020 года из-за эпидемии коронавируса.В частности, запрет затронет концерты и спортивные мероприятия, сообщает CNN.Мэр Лос-Анджелеса отметил, что запрет будет отменен в случае изобретения вакцины от коронавируса.США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 апреля в стране зафиксировано более 637 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 30 тысяч человек умерли, более 51 тысячи успешно прошли курс лечения.