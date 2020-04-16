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В Москве пацентов с ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

В Москве пацентов с ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

В Москве все случаи проявления ОРВИ будут считаться основанием для подозрения на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, ежедневно фиксируется рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, приехавших из-за границы.

Ракова рассказала, что состояние пациента врачи будут контролировать в ходе ежедневных обзвонов. При подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ. В случае ухудшения состояния будет приниматься решение о необходимости госпитализации. 

Для предотвращения распространения инфекции в городе всем заболевшим будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в режиме изоляции на протяжении двух недель. Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ними лицам.

«Все эти меры мы принимаем для того, чтобы не допустить или максимально уменьшить количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции с одной стороны, с другой стороны — не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе и обезопасить москвичей», — объяснила вице-мэр. 

В случае нарушения режима самоизоляции пациентов с ОРВИ могут поместить в обсерватор. Действующие в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в настоящее время достигают 5 тыс. рублей.

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По материалам: pnp.ru

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