В НБУ отмечают смену факторов влияния на валютный рынок

Влада Некрасова

В апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились на экономические расчеты. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.Как отметила Рожкова, по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, сегодня резервы составляют 25 млрд долларов, и это почти уровень начала года."У нас хватает запаса прочности, для того, чтобы достойно и уверенно пройти новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией", - сказала она.В то же время, для того, чтобы пройти с наименьшими потерями Украине крайне необходима поддержка доноров, международных партнеров, в первую очередь Международного валютного фонда, добавила Рожкова.