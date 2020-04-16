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В Польше до конца апреля отменят ряд ограничений из-за коронавируса

В Польше до конца апреля отменят ряд ограничений из-за коронавируса
Ослабление противоэпидемических мер ожидается в Польше в текущем месяце, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.

"Сегодня господин премьер презентует этапы отмены ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Более подробно, конечно, будет презентован первый этап, в котором будут отменены определенные ограничения", - сказал Дворчик.

"Еще в этом месяце правила будут изменены", - добавил он, не уточнив, какие именно ограничения отменят.


В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Польше составило 7582 человека, 286 из них скончались.

# В мире
По материалам: ria.ru

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