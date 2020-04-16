Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России активизировались продуктовые грабители

В России активизировались продуктовые грабителиФото: Pixabay

В России в период самоизоляции активизировались продуктовые грабители. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД.

При этом число грабежей за время карантина снизилось на 9,9 процента, а краж — на 11,2 процента. Однако противоправные действия начали принимать специфическую форму. Так, преступников все больше привлекают продукты питания.

«Причем совершают данные преступления не только ранее судимые, но и обычные, когда-то законопослушные граждане», — рассказал криминолог Александр Теохаров.

Специалист выделил несколько категорий таких преступников. К первым относятся ранее судимые мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, неженатые и неработающие.

Ко второй категории преступников криминолог относит гастарбайтеров. «Это мужчины, возраст 20–35 лет, уроженцы стран постсоветского пространства, неженатые, ранее не судимые», — отметил Теохаров.

К третьей категории относятся люди, которые не имеют криминального прошлого. В основном это неженатые мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. «Это граждане, которые либо дошли "до ручки", либо посчитали, что товар "остался без присмотра"», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что сейчас люди остаются без работы и средств к существованию. Это происходит весной, когда «хочется жить и радоваться жизни», добавил Теохаров.

4 апреля 80-летняя жительница Казани возвращалась из магазина, когда на нее напал неизвестный. Пенсионерка попыталась забрать у грабителя тележку, но тот толкнул ее и убежал с добычей. 8 апреля стало известно, что женщина умерла.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Страны Европы приблизились к краху
Страны Европы приблизились к краху
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Крым отверг критику Франции насчет запрета иностранцам владеть землей
Крым отверг критику Франции насчет запрета иностранцам владеть землей
Пасха на карантине: печем куличи сами и красим яйца в домашних условиях
Пасха на карантине: печем куличи сами и красим яйца в домашних
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи человек
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи
Россияне запасаются наличными в «условиях повышенной неопределенности»
Россияне запасаются наличными в «условиях повышенной неопределенности»
МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов
МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов
Европа столкнулась с проблемами со сбором урожая из-за пандемии
Европа столкнулась с проблемами со сбором урожая из-за пандемии
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистки и расплакался
Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистки и расплакался
Дочь Гвинет Пэлтроу затроллила вагинальные яйца и другие товары с ее сайта Goop
Дочь Гвинет Пэлтроу затроллила вагинальные яйца и другие товары с ее

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Еще по теме

В Израиле резко увеличилось число детей, живущих в бедности
Ученые рассказали, какие мужчины чаще умирают от рака
На востоке Москвы неизвестные ограбили банк на 2 миллиона рублей
Вооруженные преступники захватили заложников в церкви во Франции