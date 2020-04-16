В России активизировались продуктовые грабители

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

В России в период самоизоляции активизировались продуктовые грабители. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД.

При этом число грабежей за время карантина снизилось на 9,9 процента, а краж — на 11,2 процента. Однако противоправные действия начали принимать специфическую форму. Так, преступников все больше привлекают продукты питания.

«Причем совершают данные преступления не только ранее судимые, но и обычные, когда-то законопослушные граждане», — рассказал криминолог Александр Теохаров.

Специалист выделил несколько категорий таких преступников. К первым относятся ранее судимые мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, неженатые и неработающие.

Ко второй категории преступников криминолог относит гастарбайтеров. «Это мужчины, возраст 20–35 лет, уроженцы стран постсоветского пространства, неженатые, ранее не судимые», — отметил Теохаров.

К третьей категории относятся люди, которые не имеют криминального прошлого. В основном это неженатые мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. «Это граждане, которые либо дошли "до ручки", либо посчитали, что товар "остался без присмотра"», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что сейчас люди остаются без работы и средств к существованию. Это происходит весной, когда «хочется жить и радоваться жизни», добавил Теохаров.

4 апреля 80-летняя жительница Казани возвращалась из магазина, когда на нее напал неизвестный. Пенсионерка попыталась забрать у грабителя тележку, но тот толкнул ее и убежал с добычей. 8 апреля стало известно, что женщина умерла.