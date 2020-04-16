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В России ответили на угрозы с Украины о возможном ракетном ударе

В России ответили на угрозы с Украины о возможном ракетном ударе

Угрозы украинской стороны об ударе по важным российским объектам не удастся реализовать на практике. Об этом «Известиям» сказал источник в Минобороны после того, как директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что Украине по силам нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха».

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что «Ольха» — это доработанная неуправляемая ракета реактивной системы залпового огня «Смерч». Она, по его мнению, не сможет противостоять современным комплексам ПВО «Тор» и «Панцирь». Кроме того, по словам Болтенкова, ракета серьезно уязвима для новейших средств радиоэлектронной борьбы.

Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что подобные угрозы говорят о неспособности украинской стороны объективно оценивать ситуацию. Цеков считает, что если бы Шиман был компетентным специалистом, то говорил бы о том, что ракеты, прежде всего, необходимы Украине для защиты своей территории.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что военная тема давно устарела, и посоветовал Киеву налаживать конструктивный диалог.

Как ранее сообщало ИА Newstes, Леонид Шиман в интервью украинскому изданию Цензор.net заявил, что в случае «российского вторжения» Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха» по тыловым объектам критической инфраструктуры «агрессора».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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