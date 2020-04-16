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В России предлагают упростить строительство нескоростных автодорог

В России предлагают упростить строительство нескоростных автодорог

Министерство строительства и ЖКХ предложило определить случаи, в которых для строительства небольших нескоростных автодорог не требуется получать разрешения. Проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об автодорогах IV и V технических категорий, у которых одна или две полосы движения, а разделительная полоса не предусмотрена. Проект предусматривает, что для строительства таких дорог не нужно получать разрешение, если они будут размещены на участке земли, находящемся в государственной или муниципальной собственности.

При этом должны отсутствовать ограничения, исключающие возможность размещения дорог на этой земле, такие как обременение правами третьих лиц или действующий в границах участка правовой режим, например, особо охраняемой природной территории.

В настоящее время получать разрешение на строительство не требуется для возведения, реконструкции линий связи, если это не особо опасные, технически сложные объекты.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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