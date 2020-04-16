В российском регионе объявили бессрочные ограничения из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Свердловской области объявили бессрочными ограничения, введенные в регионе в связи с распространением коронавируса до 20 апреля. Об этом глава региона Евгений Куйвашев написал в своем Instagram-аккаунте.

«Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируется, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене», — написал губернатор, отвечая на вопрос подписчика о необходимости выходить на работу 20 апреля.

Куйвашев также подчеркнул, что власти следят за ситуацией с коронавирусом в регионе и прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей.

По состоянию на 16 апреля в Свердловской области зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом. Всего в России заразилось более 27 тысяч человек. 16 апреля коронавирус охватил всю Россию — первый случай заражения был зафиксирован в Республике Алтай.