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В РПЦ разъяснили вопрос освящения куличей и пасхи в условиях самоизоляции

В РПЦ разъяснили вопрос освящения куличей и пасхи в условиях самоизоляции

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Московской патриархии заявили, что верующие, которые находятся в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса, могут дома самостоятельно благословить куличи, яйца и всю пасхальную трапезу, а освещать их могут только служители церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Московском патриархате предложили верующим в условиях распространения коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.

«Заменить благословение священника мирянин, понятное дело, не может, но благословить свою трапезу, то есть помолиться перед ней, перекрестить еду — общая практика для благочестивых мирян. А здесь предлагается это сделать особым пасхальным порядком», — написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Отмечается, что в названиях соответствующих молитв из священнического требника употребляется именно слово «благословение», а не «освящение». «Да, в одной из них употребляется глагол «освятить», но мы просим о том, чтобы Господь освятил… а не священник или мирянин», — отметил он.

В Патриархии также рассказали, что для того, чтобы совершить благословение, необходимо перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи.

Главный христианский праздник Воскресение Христово — Пасха отмечается в этом году 19 апреля.

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По материалам: pnp.ru

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