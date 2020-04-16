В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к городскому оперативному штабу по коронавирусу.

По данным источника, пропускную систему планируется подготовить уже к следующей неделе. В частности, при оформлении пропуска перед поездкой в метро надо будет указать номер электронного проездного, после чего он окажется в базе метрополитена. Если же номера проездного там не окажется, пассажир не сможет совершить поездку. Контроля за горожанами на наземном транспорте пока не планируется.

Отмечается, что выдавать разрешения будут по заявкам. После ее составления пропуск придет на электронную почту без проверки данных.

При этом власти города планируют воспользоваться новой разработкой, несмотря на то, что системы по выдаче пропусков уже существуют. Технологическую платформу создал информационно-аналитический центр (ИАЦ) вместе с несколькими коммерческими организациями. Она будет интегрирована в систему «Госуслуги Санкт-Петербурга».