В США заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты

Влада Некрасова

Космические силы США заявили, что Россия 15 апреля провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

«Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля», — указано в сообщении.

«Испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают», — прокомментировал командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

Отмечается также, что испытанная Россией ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.

ИА Newstes напоминает, распоряжение о создании Космических сил в составе ВС США президент Дональд Трамп отдал в июне 2018 года. В подчинении американского космического командования будут 87 частей и подразделений, силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе. В своей речи 20 декабря 2019 года, во время которой Трамп официально объявил о создании USSF, хозяин Белого дома заявил, что противники США с помощью новых технологий угрожают американским спутникам, поэтому появилась необходимость создать космические войска. Создание этой военной структуры Трамп назвал тогда «новой главой в выдающейся истории» Вооружённых сил США.



