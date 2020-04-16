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В Великобритании депутаты проведут заседание по Zoom

В Великобритании депутаты проведут заседание по ZoomФото: Kirsty Wigglesworth / AP

Члены палаты общин парламента Великобритании зададут министрам вопросы об их деятельности с помощью видеосвязи в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия нижней палаты, которая состоит из представителей правительства и оппозиции, приняла решение, что до 120 законодателей смогут принимать участие в парламентских обсуждениях с помощью платформы Zoom, в то время как еще около 50 депутатов будут присутствовать в зале заседаний, соблюдая при этом меры социального дистанцирования. Таким образом планируется создать «гибридный» парламент, окончательное решение члены палаты примут 21 апреля.

Если законодатели одобрят данную меру, то уже 22 апреля некоторые из них смогут задать насущные вопросы премьер-министру и оставлять комментарии с помощью Zoom. В зале заседаний расставят экраны, на которые будут транслировать изображение парламентариев, чтобы коллеги могли их видеть во время слушаний.

«Инициируя процесс создания "гибридного" парламента и делая шаги на пути перехода к полностью виртуальным заседаниям, мы предоставляем возможность депутатам сохранять близкую связь с их избирателями и в то же время продолжать свою важную работу по контролю за решениями правительствами», — заявил Линдси Хойл, спикер палаты и председатель комиссии.

В прошлом месяце правительство обратилось с просьбой к парламенту о переносе пасхальных каникул на неделю для предотвращения распространения эпидемии. С тех пор было зарегистрировано несколько случаев заражения вирусом британских политиков. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях заявил, что он вылечился от коронавируса.

На данный момент число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 100 тысяч. Всего в стране около 13 тысяч человек скончались в результате пандемии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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