Великобритания пообещала пересмотреть отношения с Китаем в связи с пандемией

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна не сможет поддерживать прежние отношения с Китаем после распространения клоронавирусной инфекции по всему миру. Его слова в четверг передает «Интерфакс».

По его словам, Соединенное Королевство нуждается в разъяснениях относительно того, как инфекция привела к международному кризису. «Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это случилось и почему ее нельзя было остановить раньше», — сказал дипломат.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что нулевым пациентом с коронавирусом нового типа якобы стал сотрудник лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

После этого госсекретарь США Майкл Помпео призвал Пекин поделиться более полной информацией о возникновении COVID-19. В Министерстве иностранных дел КНР ответили, что тиражируемая в западных СМИ версия об искусственном создании коронавируса нового типа не подкреплена какими-либо доказательствами.