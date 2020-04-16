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Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы для врачей

Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы для врачейТом МурКадр: BBC

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур за две недели до своего 100-летнего юбилея устроил благотворительный марафон на ходунках в своем саду, заработав 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей). Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что мужчина изначально планировал собрать тысячу фунтов в качестве благодарности врачам за лечение его онкологии и сломанного бедра. После начала пандемии коронавируса он еще больше захотел помочь Национальной системе здравоохранения. Его марафон заключался в прохождении 100 кругов по саду с помощью специальных ходунков.

Телеканал отмечает, что Мур за эти дни стал национальным героем — за десять дней его поддержали пожертвованиями более 620 тысяч человек, перечислив 12 миллионов. В системе здравоохранения были восхищены ветераном. Там также отметили, что примут деньги с благодарностью и смирением.

Том Мур — участник Второй мировой войны. Он служил в британской армии на территории Индии, а затем Бирмы (Мьянмы).

# В мире
По материалам: lenta.ru

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