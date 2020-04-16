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Власти Крыма рассказали, куда можно поехать на машине во время самоизоляции

Власти Крыма рассказали, куда можно поехать на машине во время самоизоляции

Жителям Крыма объяснили, куда они могут поехать на машине во время самоизоляции и не получить за это штраф. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Руководитель региона подчеркнул, что пока в Крыму нет необходимости вводить пропуска для поездок по личным делам два раза в неделю, как это было сделано в Москве.

По словам главы Республики Крым, граждане могут отправиться на машине в соседний город к пожилым родственникам или на дачу для проведения весенних работ и кормления животных. Можно отвезти супруга или супругу на работу, но при этом работающий должен иметь при себе справку. К тому же должно совпадать время – начало рабочего времени или его окончание.


Вопросы о передвижении во время режима самоизоляции и штрафы за нарушения стали самой волнующей темой для крымчан. Поэтому власти решили пойти на уступки и разрешить жителям полуострова выезжать на дачи и к родственникам, а также возить близких на работу, сообщает КП - Крым.

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По материалам: u-f.ru

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