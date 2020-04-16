Власти Крыма рассказали, куда можно поехать на машине во время самоизоляции

Вадим Карасев

Жителям Крыма объяснили, куда они могут поехать на машине во время самоизоляции и не получить за это штраф. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Руководитель региона подчеркнул, что пока в Крыму нет необходимости вводить пропуска для поездок по личным делам два раза в неделю, как это было сделано в Москве.

По словам главы Республики Крым, граждане могут отправиться на машине в соседний город к пожилым родственникам или на дачу для проведения весенних работ и кормления животных. Можно отвезти супруга или супругу на работу, но при этом работающий должен иметь при себе справку. К тому же должно совпадать время – начало рабочего времени или его окончание.





Вопросы о передвижении во время режима самоизоляции и штрафы за нарушения стали самой волнующей темой для крымчан. Поэтому власти решили пойти на уступки и разрешить жителям полуострова выезжать на дачи и к родственникам, а также возить близких на работу, сообщает КП - Крым.

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